Alyssa Nakken, primera entrenadora de la MLB, deja los Giants y se va a Guardianes

ARCHIVO - Foto del 7 de julio del 2023, la entrenadora asistente de los Gigantes de San Francisco Alyssa Nakken habla con los reporteros. El viernes 22 de noviembre del 2024, Nakken deja a los Gigantes y se une a los Guardianes de Cleveland. (AP Foto/Josie Lepe, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.