Adebayo anota 25, Butler suma 24 y Heat resiste 121-111 ante Suns

El alero del Heat de Miami Jimmy Butler (22) conduce hacia la canasta mientras el alero de los Suns de Phoenix Josh Okogie (2) defiende durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el sábado 7 de diciembre de 2024, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.