Aaron Judge y los Yankees molestos por jonrón que no fue marcado

El manager Aaron Boone, al frente, de los Yankees de Nueva York, reacciona después de ser expulsado por el umpire principal, Adam Beck (38), durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Rays de Tampa Bay, el domingo 20 de abril de 2025, en Tampa, Florida. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.