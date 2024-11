A Judge no le molestaría si Soto recibe un contrato más lucrativo que el suyo con Yankees

Aaron Judge, derecha, de los Yankees de Nueva York, celebra con Juan Soto después de que ambos anotaran con jonrón de Judge en contra de los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada del quinto juego de la Serie Mundial, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved