49ers cortan a dos jugadores más y aumentan la carga de dinero muerto a más de 86 millones en 2025

ARCHIVO - Javon Hargrave (98), de los 49ers de San Francisco, celebra después de capturar al quarterback de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford, durante la primera mitad del partido de la NFL, el 22 de septiembre de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Ryan Sun, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved