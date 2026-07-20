Chaqueta de los Lakers de Wilt Chamberlain se vende por más de 89K en subasta

Esta fotografía sin fecha proporcionada por Sotheby's muestra una chaqueta de calentamiento utilizada por Wilt Chamberlain durante las Finales de la NBA de 1972, la cual fue encontrada en una tienda de segunda mano en Oregón. (Sotheby's vía AP) AP

Quinn Brown había estado observando un enorme contenedor de ropa en una tienda Goodwill a las afueras de Portland en enero cuando vio a alguien volver a tirar sobre el montón una chaqueta de los Lakers con el nombre de Chamberlain. Brown, que revende ropa usada en internet, la agarró rápidamente.

La chaqueta fue subastada por Sotheby’s, que había estimado su valor entre 150.000 y 250.000 dólares antes de que cerraran las pujas el lunes. Recibió un total de 48 ofertas, según la casa de subastas.

Descrita en el sitio web de Sotheby’s como una “extraordinaria pieza de memorabilia”, la chaqueta amarilla de calentamiento, de manga corta, fue usada por Chamberlain durante las Finales de la NBA de 1972, en las que los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Knicks de Nueva York.

Chamberlain, miembro del Salón de la Fama de la NBA y considerado uno de los mejores de todos los tiempos, jugó en la liga de 1959 a 1973. Ganó dos anillos de campeonato —uno con los 76ers de Filadelfia en 1967 y otro con los Lakers de Los Ángeles en 1972—. Tiene el récord de más puntos anotados por un jugador en un solo partido, al encestar 100 en un encuentro de 1962.

Durante los últimos tres años, Brown ha estado revendiendo ropa en internet después de encontrarla en tiendas de segunda mano. El artículo más caro que había vendido antes era una camiseta de Sub Pop Records, el sello independiente que contrató a Nirvana en 1989 y lanzó el primer álbum de la banda. Se vendió por 250 dólares.

Tras comprar la chaqueta de Chamberlain en enero, Brown buscó en internet para ver si valía algo. Encontró una foto en Google de Chamberlain usando una chaqueta así y la comparó con la que tenía.

Al examinar el parche de los Lakers en la parte delantera, notó ciertos pequeños detalles de costura que coincidían con la foto. También buscó las medidas de otra camiseta usada por Chamberlain, una figura imponente de 2,16 metros de estatura, y descubrió que casi coincidían.

“De verdad solo quería estar seguro, porque en ese momento era muy difícil de creer”, explicó, y añadió que solo había leído sobre hallazgos tan fortuitos en tiendas de segunda mano.

Cuando publicó una foto de la chaqueta en redes sociales, Sotheby’s se puso en contacto con él para proponerle consignarla a la casa de subastas. Brown aceptó y una furgoneta blindada fue a recogerla.

Luego Sotheby’s realizó su propia verificación fotográfica y determinó que la chaqueta fue usada por Chamberlain durante las finales de 1972, en las que fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de las finales.

“Emparejar mediante fotos una prenda usada en un partido con una serie específica de las Finales, tratándose de un jugador de esta época, es verdaderamente excepcional”, señala el sitio web de Sotheby’s. “A medida que los artículos usados por Chamberlain y verificados por foto se vuelven sumamente raros, esta chaqueta es una pieza de la historia del deporte”.

No es el primer artículo de Chamberlain de las finales de 1972 que alcanza una suma considerable en subasta: una camiseta de juego que usó durante la serie se vendió por 4,9 millones de dólares en Sotheby’s en 2023, la cuarta camiseta de la NBA más cara que la casa de subastas ha vendido.

“Eso fue lo mejor que se puede conseguir”, señaló Brown sobre su hallazgo de segunda mano.

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FUENTE: AP