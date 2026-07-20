Chapparo, Young y Abrams conectan jonrón en triunfo 7-3 de Nacionales sobre Rockies

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Andrés Chaparro, de los Nacionales de Washington, corre las bases después de bataer un jonrón de tres carreras durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el lunes 20 de julio de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

El venezolano Chaparro pegó un jonrón de tres carreras hacia el jardín entre izquierdo y central en la primera entrada, después de que el primer bate James Wood recibió una base por bolas y Curtis Mead bateó un sencillo. Fue su cuarto cuadrangular del año.

El boricua Willi Castro empató el juego 3-3 con un doble de tres carreras en la tercera, pero Young devolvió la ventaja a los Nacionales con un cuadrangular solitario en la sexta.

Abrams conectó un jonrón de dos carreras que puso la pizarra 6-3 en la séptima. Daylen Lile pegó un triple productor en la novena, y Wood anotó.

Young y Mead terminaron ambos con tres imparables.

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FUENTE: AP