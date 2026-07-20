Celebraciones de España en el Mundial se ven empañadas por peleas con jugadores de Argentina

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El jugador español Gavi, a la izquierda, es empujado en un choque con el jugador argentino Leandro Paredes (5) y Thiago Almada tras la final del Mundial entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Las repeticiones de video mostraron a varios jugadores involucrados en un altercado, entre ellos el defensor argentino Leandro Paredes, quien pareció empujar a Eric Garcia, de España, sujetándolo por el cuello. Cuando el suplente español Gavi intervino, Paredes lo empujó al suelo.

Otros jugadores y el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, acudieron rápidamente para desescalar la situación.

No estaba claro si alguno de los jugadores implicados sería sancionado. La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

España necesitó tiempo extra para ganar la final del domingo por 1-0, después de que Argentina se quedara con 10 hombres cuando Enzo Fernandez fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla.

Los jugadores de Argentina se quedaron de pie frente a sus aficionados, de espaldas al podio, cuando el plantel de España levantó el trofeo.

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Vea más cobertura de la Copa del Mundo de AP aquí ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP