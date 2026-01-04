americateve

Cam Ward, quarterback de Titans, termina su temporada ante Jaguars por lesión en hombro

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Titans de Tennessee, Cam Ward, abandonó el final de temporada del equipo en Jacksonville el domingo después de caer sobre su hombro derecho en una carrera de touchdown.

Cam Ward (1), quarterback de los Titans de Tennessee, corre con el balón ante el ala defensiva estadounidense Travon Walker (44), de los Jaguars de Jacksonville, durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL hoy domingo 4 de enero de 2026, en Jacksonville, Florida. (AP Photo/John Raoux)
Ward se levantó lentamente tras la tacleada del linebacker Foye Oluokun que lo llevó al suelo y terminó siendo revisado en la carpa médica del equipo. Sin embargo, salió de allí y caminó hacia un túnel cercano, opuesto al vestuario del equipo, presumiblemente para ser llevado a la máquina de rayos X en el Everbank Stadium.

El equipo dijo que su regreso era cuestionable.

El suplente veterano Brandon Allen, una selección de sexta ronda por Jacksonville en 2016, reemplazó a Ward en la siguiente posesión. Fueron los primeros snaps que Ward se perdió esta temporada.

Ward, la primera selección general, tiene el récord de novato de la franquicia con 3.117 yardas por pase. Necesitaba un máximo de temporada de 271 yardas para entrar en el top diez de una sola temporada en la historia del equipo.

Ward ha lanzado dos pases de touchdown en cuatro juegos consecutivos. Si pasa un cuarto juego consecutivo sin ser interceptado, igualaría a Russell Wilson (2012) con la racha más larga de un novato desde 1970.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

