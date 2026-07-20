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Cal Raleigh detona un grand slam y Seattle aplasta 8-0 a Cincinnati

SEATTLE (AP) — Cal Raleigh conectó el sexto grand slam de su carrera, George Kirby y tres relevistas se combinaron para permitir apenas tres imparables y los Marioneros de Seattle vencieron 8-0 a los Rojos de Cincinnati la noche del lunes.

Cal Raleigh (29), de los Marineros de Seattle, recorre las bases después de batear un grand slam mientras Edwin Arroyo (2), segunda base de los Rojos de Cincinnati, observa durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligs, del lunes 20 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Cal Raleigh (29), de los Marineros de Seattle, recorre las bases después de batear un grand slam mientras Edwin Arroyo (2), segunda base de los Rojos de Cincinnati, observa durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligs, del lunes 20 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Los Marineros (51-50) están por encima de .500 por primera vez en casi dos semanas y se colocaron medio juego por delante de Texas (50-50) en el Oeste de la Liga Americana.

En la séptima entrada, el zurdo de los Rojos, Caleb Ferguson, dio base por bolas intencional a Dominic Canzone para llenar las bases para Raleigh, segundo lugar por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana el año pasado. En el primer lanzamiento del turno, Raleigh castigó una bola rompiente colgada y la envió 408 pies a las gradas del jardín izquierdo para poner la pizarra 7-0.

Kirby (8-8), quien ponchó a seis y otorgó una base por bolas, necesitó apenas 80 lanzamientos en su sexta apertura de calidad consecutiva. El boricua Edwin Arroyo fue el único bateador de los Rojos que avanzó más allá de la segunda base, y fue puesto out en el plato sin problemas por el jardinero derecho de los Marineros, el dominicano Victor Robles, con un elevado corto en la tercera entrada.

Rodríguez conectó un sencillo impulsor ante Andrew Abbott (5-6) para poner el juego 1-0 en la quinta. Pegó un rodado suave hacia el dominicano Elly De La Cruz, y el tiro del campocorto de los Rojos a la primera base se fue desviado. Robles anotó desde la tercera base y Rodríguez llegó quieto a la inicial, pero salió del juego poco después por motivos no revelados.

Robles pasó del jardín derecho al central tras la salida de Rodríguez. Weston Wilson, quien ingresó por Rodríguez, puso la pizarra 3-0 con un sencillo impulsor en la séptima.

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