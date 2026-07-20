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Bryce Elder da respiro al bullpen y guía a los Bravos a un 3-2 sobre los Padres

ATLANTA (AP) — Bryce Elder lanzó seis sólidas entradas, lo que brindó el descanso necesario a un bullpen sobrecargado y condujo a los Bravos de Atlanta a una victoria por 3-2 sobre los Padres de San Diego el lunes por la noche, en el primer juego de una serie de cuatro en casa.

Bryce Elder, lanzador de los Bravos de Atlanta, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el lunes 20 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Bryce Elder, lanzador de los Bravos de Atlanta, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el lunes 20 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Michael Harris II y Ozzie Albies conectaron jonrones por los Bravos, que utilizaron a 13 lanzadores durante el fin de semana. Pero Elder (6-6) limitó a San Diego a dos carreras —ambas por jonrón— y cinco imparables, con cuatro ponches y una base por bolas.

La segunda victoria de Atlanta sobre los Padres desde el inicio de la temporada 2025 comenzó de manera discreta. JP Spears (2-3) lanzó cuatro entradas en blanco antes de que Harris conectara un jonrón al jardín derecho en la parte baja de la quinta, para empatar el juego 1-1.

Luego, el jardinero central de los Bravos, Joey Bart, impulsó al hondureño Mauricio Dubón con un doble, lo que le dio a Atlanta ventaja de 2-1.

Albies conectó su 15to jonrón de la temporada en la sexta, cortando una racha de 36 entradas sin permitir jonrones del zurdo de los Padres, el dominicano Wandy Peralta.

Danny Young reemplazó a Elder en la séptima después de que Ty France conectara un jonrón para recortar la ventaja de Atlanta a 3-2. El cubano Victor Mederos lanzó las últimas 2 1/3 entradas por los Bravos y consiguió el primer salvamento de su carrera.

El jonrón solitario del dominicano Manny Machado en la cuarta entrada fue su 20mo de la temporada —una cifra que ha alcanzado en cada una de sus siete temporadas con los Padres.

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