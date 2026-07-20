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Bodø/Glimt enfrentará al Union Saint-Gilloise, en su camino para volver a la Liga de Campeones

NYON, Suiza (AP) — Fue la historia que dejó buen sabor de boca en la Liga de Campeones la temporada pasada, ahora el Bodø/Glimt iniciará su camino para regresar a la competición principal contra Union Saint-Gilloise en las rondas de clasificación.

ARCHIVO - Foto del 24 de febrero del 2026, jugadores del Bodo Glimt celebran al final del playoff de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán (AP Foto/Luca Bruno, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 24 de febrero del 2026, jugadores del Bodo Glimt celebran al final del playoff de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) AP

El emparejamiento de dos de los clubes mejor gestionados y de bajo presupuesto del fútbol europeo fue lo más destacado del sorteo del lunes para la tercera ronda de clasificación, que se disputará en agosto.

Bodø/Glimt, de un pueblo pesquero noruego dentro del Círculo Polar Ártico, tuvo una campaña sobresaliente hasta los octavos de final la temporada pasada, que incluyó una impresionante serie de victorias contra Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán en enero y febrero.

Esta vez, como subcampeón de la liga noruega la temporada pasada, Bodø/Glimt tiene una ronda de clasificación adicional que superar y que comenzará el 4 o 5 de agosto en Bruselas contra Union, subcampeón de la liga belga.

Bodø/Glimt recibirá el partido de vuelta en su estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 espectadores, el 11 de agosto. El ganador avanzará a la ronda de playoffs de clasificación, con un lugar en juego en la lucrativa fase principal de 36 equipos.

Union tiene reputación de ser un operador inteligente, guiado por datos en el mercado de fichajes y debutó la temporada pasada en la fase principal de la Liga de Campeones.

También el lunes, Lyon quedó emparejado con Sparta Praga, que albergará el partido de ida en la capital checa. Lyon ahora es propiedad mayoritaria de la empresaria de Estados Unidos Michele Kang.

Olympiakos, ganador del título de la Conference League —el torneo de tercer nivel— en 2024, jugará contra NEC Nijmegen, que fue el sorprendente equipo que terminó tercero en Países Bajos la temporada pasada.

El ganador del emparejamiento de la segunda ronda de clasificación entre Fenerbahçe y Gornik Zabrze jugará contra Sturm Graz o Heart of Midlothian. La segunda ronda de clasificación comienza el martes.

En un sorteo separado para campeones nacionales de ligas de menor rango, el ganador de la Copa de Europa de 1991, Estrella Roja de Belgrado, enfrentará a Hapoel Beer-Sheva o Víkingur Reykjavík si primero elimina a Larne de Irlanda del Norte en la segunda ronda de clasificación.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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