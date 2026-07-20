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Benintendi impulsa 3 con un doble y los Medias Blancas vencen 10-3 a los Rangers

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Andrew Benintendi conectó un doble de tres carreras que puso a su equipo por delante y sacó del juego al abridor de Texas, Jacob deGrom, en la quinta entrada, y los Medias Blancas de Chicago vencieron 10-3 a los Rangers la noche del lunes.

Sam Antonacci, de los Medias Blancas de Chicago, corre rumbo al plato para anotar con un doble de Miguel Vargas durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el lunes 20 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero)
Sam Antonacci, de los Medias Blancas de Chicago, corre rumbo al plato para anotar con un doble de Miguel Vargas durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el lunes 20 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero) AP

Benintendi no había conectado imparable en 10 turnos al bate contra deGrom antes de pegar, con dos outs, un lanzamiento con cuenta de 2-2 hacia el jardín derecho para darle a los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana, una ventaja de 5-2.

El cubano Miguel Vargas se fue de 5-3 con un par de dobles productores de carreras para ayudar a Chicago (53-46) a cortar una racha de 10 derrotas consecutivas en Globe Life Field y vencer a Texas (50-50) apenas por tercera vez en los últimos 18 juegos.

DeGrom (7-6) permitió cinco carreras con siete hits en 4 2/3 entradas. El derecho de 38 años ponchó a seis, dio dos bases por bolas y realizó 97 lanzamientos, después de perderse su apertura anterior por un pinzamiento en la cadera.

Joc Pederson conectó su 17mo jonrón en el cuarto lanzamiento de Erick Fedde para poner a los Rangers al frente.

El dominicano Ezequiel Durán pegó un doble y anotó con un sencillo de Evan Carter para una ventaja de 2-0 en la segunda, en una jugada en la que el receptor de Chicago, Kyle Teel, fue ayudado a salir del campo después de lesionarse al intentar aplicar el toque.

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