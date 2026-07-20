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Atlante anuncia al colombiano David Ospina como refuerzo para el Apertura 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El arquero colombiano David Ospina jugará para el Atlante de la primera división mexicana a partir del torneo Apertura 2026, informó el equipo el lunes.

Ospina, un veterano de 38 años que acaba de participar en su tercera Copa del Mundo, arriba al fútbol mexicano procedente del Atlético Nacional de su país donde militó desde el 2024 hasta ahora.

Atlante, un equipo de gran tradición que acaba de regresar a la máxima categoría, no dio a conocer los detalles económicos del acuerdo.

Ospina fue titular con Colombia en los Mundiales de Brasil 2015 y Rusia 2018 y para el 2026 fue suplente de Camilo Vargas, quien también juega en México, pero con Atlas.

Con sus 134 apariciones con la camiseta Cafetera, el portero es el jugador con más llamados en la historia de su país.

A lo largo de su carrera, el arquero jugó en Europa con el Niza francés, con el Arsenal de la Liga Premier y con Nápoles.

Con el Arsenal fue campeón dos veces de la FA Cup y con el Nápoles conquistó la Copa de Italia.

Atlante inició el torneo Apertura con una derrota ante de 2-1 ante Necaxa y tendrá su siguiente encuentro el próximo viernes cuando enfrente al América por la segunda fecha.

Los “Potros de Hierro” disputan sus encuentros como local en el estadio Azteca, de la capital.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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