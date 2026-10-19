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Guatemala

Arzú promete mano dura en Guatemala: 'Voy a ir a buscar a cada uno de esos pandilleros y narcotraficantes a la calle... o se rinden o se mueren'

El candidato conservador a la presidencia de Guatemala, Roberto Arzú, que lídera en las encuestas, promete que buscará a los miembros de los grupos criminales hasta debajo de las piedras y que les obligará a rendirse o enfrentar la fuerza del Estado

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Roberto Arzú, que se presenta como candidato "outsider" y antisistema, encabeza la intención de voto para las elecciones presidenciales de Guatemala de 2027. El empresario e hijo del expresidente Álvaro Arzú promete un modelo similar al de Nayib Bukele en El Salvador y espera llegar al Gobierno aprovechando el descontento con la gestión de Bernardo Arévalo.

Arzú, de 56 años, competirá en 2027 por la presidencia de Guatemala y buscará profundizar el giro conservador de Latinoamérica. Entre sus principales propuestas se encuentran el combate contra el crimen y las políticas de mercado. Según le dijo al medio OKdiario, sus principales referencias son Singapur y El Salvador.

“Nuestra bandera principal es devolverle la paz y la seguridad a la familia. Sin paz y seguridad no puede existir vida”, expresó.

Según la última encuesta publicada por Politics Guatemala, Arzú lidera las preferencias por en más de tres puntos a la exprimera dama Sandra Torres, que se queda en el 15,4%. Además, el sondeo destaca que el empresario es el candidato mejor valorado por los votantes, quienes lo asocian principalmente con políticas de orden y la seguridad.

Arzú ya fue candidato a presidente en 2019, cuando quedó finalizó en quinto lugar.

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