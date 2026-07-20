Aferrada a su identidad táctica y talento colectivo, España reina en el fútbol mundial

Rodri de España levanta el trofeo en las celebración de su selección tras vencer a Argentina en la final de la Copa Mundial el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

La victoria de España en el Mundial el domingo se sumó a la larga lista de triunfos recientes del país en competiciones masculinas, femeninas y juveniles, y puso de relieve el dominio de un sistema que se ha mantenido fiel a una identidad táctica y al desarrollo del talento colectivo.

El equipo masculino también es el actual campeón de Europa, medallista de oro olímpico y ha llegado dos veces a la final de la Liga de Naciones —con un triunfo. La selección femenina es la vigente campeona del Mundial y doble ganadora de la Liga de Naciones femenina. Además, alcanzó la final del Campeonato Europeo de 2025.

España es la primera nación en ostentar al mismo tiempo los títulos del Mundial masculino y femenino, y es el único país con dos triunfos en el Mundial masculino en lo que va de siglo. El país también ha ganado varios torneos juveniles en los últimos años tanto con los equipos masculinos como con los femeninos.

La selección absoluta masculina ha ido acumulando títulos desde que fue renovada de forma gradual tras el ocaso de una generación dorada que ganó el primer Mundial del país en Sudáfrica 2010 con figuras como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Ramos y Gerard Piqué.

Jugadores como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri y Ferran Torres —autor del gol en la victoria 1-0 sobre Argentina en la final del domingo— representan ahora a una nueva generación que ha devuelto a La Roja a la cima.

“Estoy muy emocionado, después de echar la vista atrás y pensando en todo los que hemos conseguido. Los jugadores me han dicho que hemos ganado todo. Eso es maravilloso”, expresó el seleccionador de España, Luis de la Fuente. “Esta generación de futbolistas es un ejemplo para todos, para el deporte español, para la juventud española y para todo el país. Juntos somos más fuertes, que no le quepa duda a nadie”.

España no había superado los octavos de final del Mundial masculino desde que ganó el título en Sudáfrica en 2010. Ha estado en la pelea en casi todas las competiciones que ha disputado desde la llegada de De la Fuente en 2022, y su racha de 38 partidos sin perder es la más larga en el fútbol internacional masculino.

Talento colectivo

Pese a contar con un grupo de jugadores muy talentoso, lo que más ha impresionado ha sido el rendimiento colectivo de España, y el equipo no ha tenido que depender de figuras estelares. También ha destacado en defensa, con una zaga sólida y una búsqueda incansable por recuperar la posesión.

“Hemos jugado contra las mejores selecciones del mundo, pero nosotros fuimos el mejor equipo del mundo. Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, con unos grandes futbolistas, con un potencial y talento excepcional”.

¿Cómo pueden otros equipos replicar el sistema español?

“Pónganse a trabajar”, expresó el exjugador de Francia Thierry Henry, comentarista de Fox Sports, tras la final. “Piensen cómo quieren hacerlo en cada nivel y jueguen de la misma manera. Por eso están dominando el fútbol mundial en todos los niveles, hombres y mujeres; en realidad no importa, lo hacen de la misma forma”.

Éxito del sistema juvenil

La reciente ola de éxitos puede rastrearse hasta la sorpresiva contratación de De la Fuente para reemplazar a Luis Enrique, después de la eliminación del equipo ante Marruecos en octavos de final del Mundial de 2022 en Qatar. De la Fuente era relativamente desconocido en ese momento, pero la federación española de fútbol lo conocía bien.

Al contratarlo, España en realidad apostó por su sistema juvenil, ya que De la Fuente llevaba un tiempo dirigiendo a las selecciones inferiores.

Conocía a fondo el proceso de la federación para inculcar una identidad táctica en todos los niveles, de abajo hacia arriba y en los equipos masculinos y femeninos, lo que permite que los jugadores de las categorías juveniles hagan una transición fluida hacia las selecciones principales.

Fue el caso de jugadores como Lamine, Cubarsí, Nico Williams, Pedri y Gavi, que están entre los jóvenes llamados a mantener a la selección masculina de España en lo más alto durante algún tiempo.

Identidad táctica

El estilo “tiki-taka” de España, que valora la posesión del balón y se centra en el pase rápido —y que condujo al título del Mundial de 2010 y a las victorias en la Eurocopa 2008 y la Eurocopa 2012—, fue cuestionado después de que la selección empezara a tener dificultades.

Algunos decían que el estilo carecía de eficacia, y algunos entrenadores introdujeron cambios con el tiempo. Pero España nunca abandonó por completo la idea de controlar la posesión para dominar los partidos.

Parte del éxito de De la Fuente se debió a su capacidad para lograr que su equipo mezclara con acierto la posesión y la eficacia. Y quedó demostrado, ya que España lideró el Mundial de este año tanto en pases como en remates a puerta.

Capacidad como entrenador

El éxito reciente de De la Fuente lo colocó rápidamente en el grupo de entrenadores españoles que han estado dirigiendo selecciones y ayudando a que clubes prosperen en todo el mundo.

Pep Guardiola, Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery, Xabi Alonso y Roberto Martínez están entre los técnicos exitosos que difunden las tácticas españolas por todas partes, otra señal del peso del país en el fútbol global.

“Estamos donde deberíamos estar. Somos unos privilegiados por representar a nuestro país, lo único que podemos ver es el éxito, debemos ver los buenos compañeros de viaje, futbolísticamente son excepcionales”, manifestó De la Fuente. “Tengo un grupo excepcional, es buena gente, buen talento. No tenemos prisa, tenemos que disfrutar etapas, estamos pensando en septiembre, pero hoy debemos disfrutar, después iremos partido a partido, es lo que siempre se dice”.

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FUENTE: AP