Zuckerberg testifica en juicio histórico sobre si las redes sociales afectan a los niños

LOS ÁNGELES (AP) — Mark Zuckerberg testificará en un juicio sin precedentes en Estados Unidos sobre redes sociales que cuestiona si las plataformas de Meta vuelven adictos deliberadamente a los niños y les causan daño.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, llega a un juicio histórico sobre si las redes sociales vuelven adictos a los niños, el miércoles 18 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Ryan Sun)
Se espera que el director general de Meta responda preguntas difíciles el miércoles de abogados que representan a una mujer de 20 años identificada por las iniciales KGM, quien afirma que su uso temprano de las redes sociales la volvió adicta a la tecnología y agravó la depresión y los pensamientos suicidas. Meta Platforms y YouTube de Google son los dos demandados que quedan en el caso, que TikTok y Snap han resuelto mediante un acuerdo.

Zuckerberg ha testificado en otros juicios y ha respondido preguntas del Congreso estadounidense sobre la seguridad de los jóvenes en las plataformas de Meta, y se disculpó con familias en esa audiencia cuyas vidas quedaron trastocadas por tragedias que creían que se debían a las redes sociales. Sin embargo, este juicio marca la primera vez que Zuckerberg responderá preguntas similares ante un jurado y, de nuevo, se espera que padres en duelo estén entre los limitados asientos de la sala disponibles para el público.

El caso, junto con otros dos, es visto como barómetro porque su resultado podría influir en cómo se desarrollarían miles de demandas similares contra empresas de redes sociales.

Un portavoz de Meta señaló que la empresa discrepa enérgicamente de las acusaciones de la demanda y afirmó que están “confiados en que las pruebas demostrarán nuestro compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes”.

Uno de los abogados de Meta, Paul Schmidt, manifestó en su alegato inicial que la empresa no discute que KGM haya atravesado problemas de salud mental, sino que Instagram haya sido un factor sustancial en esas dificultades. Señaló historiales médicos que mostraban una vida familiar turbulenta, y tanto él como un abogado que representa a YouTube sostienen que ella recurrió a sus plataformas como un mecanismo para sobrellevar la situación o como una forma de escapar de sus problemas de salud mental.

El testimonio de Zuckerberg llega una semana después del de Adam Mosseri, jefe de Instagram de Meta, quien declaró en la sala que no estaba de acuerdo con la idea de que las personas puedan volverse clínicamente adictas a las redes sociales. Mosseri sostuvo que Instagram trabaja arduamente para proteger a los jóvenes que usan el servicio, y afirmó que “no es bueno para la empresa, a largo plazo, tomar decisiones que nos generen ganancias, pero sean perjudiciales para el bienestar de las personas”.

Gran parte de las preguntas de Mosseri por parte del abogado de la demandante, Mark Lanier, se centró en los filtros cosméticos de Instagram que cambiaban la apariencia de las personas, un tema que Lanier está seguro de retomar con Zuckerberg. También se espera que enfrente preguntas sobre el algoritmo de Instagram, la naturaleza infinita de los feeds de Meta y otras funciones que, según los demandantes, están diseñadas para enganchar a los usuarios.

Meta también enfrenta un juicio separado en Nuevo México que comenzó la semana pasada.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

