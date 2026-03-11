americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Zorro rojo viaja de polizón en barco desde Inglaterra hasta EEUU

NUEVA YORK (AP) — Este polizón en verdad fue astuto como un zorro.

En esta imagen del 19 de febrero de 2026, difundida por el Zoológico del Bronx muestra a una zorra roja que viajó de polizona y cruzó el Atlántico, el 11 de marzo, en Nueva York. (Bronx Zoo vía AP)
En esta imagen del 19 de febrero de 2026, difundida por el Zoológico del Bronx muestra a una zorra roja que viajó de polizona y cruzó el Atlántico, el 11 de marzo, en Nueva York. (Bronx Zoo vía AP) AP

Un zorro rojo de alguna manera logró colarse en un buque de carga que partió desde Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York, donde el animal se encuentra actualmente bajo el cuidado del Zoológico del Bronx.

El animal, un macho de 5 kilogramos (11 libras) luce en buen estado de salud luego de los primeros análisis, indicó el zoológico el miércoles.

“Parece que se está adaptando bien", señaló Keith Lovett, director de programas animales del zoológico. "Ha pasado por mucho”.

Se desconoce cómo fue que el animal subió a un barco cargado de automóviles, el cual partió el 4 de febrero desde Southampton, según el zoológico. El barco llegó al Puerto de Nueva York y Nueva Jersey el 18 de febrero y las autoridades llevaron al animal al zoológico al día siguiente. Se calcula que tiene unos 2 años.

Los representantes del zoológico no estaban seguros de cómo y cuándo fue que se descubrió la presencia del animal. Agencias gubernamentales vinculadas al puerto no respondieron de momento a un mensaje en busca de detalles.

La especie, cuyo nombre formal es Vulpes vulpes, es común en Europa, Asia, Norteamérica y partes de África. El zoológico buscará un hogar permanente para este zorro una vez que supere más controles de salud.

Por ahora se encuentra en el centro veterinario del zoológico. Al ser omnívoro, recibe una dieta de verduras, proteínas y comprimidos similares a croquetas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter