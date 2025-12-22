Zion Williamson anota 24 puntos y lidera la quinta victoria seguida de los Pelicans

Compartir en:









El pívot de los Pelicans de Nueva Orleans Derik Queen salta con el balón frente al alero de los Mavericks de Dallas Anthony Davis el lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Peter Forest) AP

Los Pelicans, que comenzaron la temporada con un récord de 3-22, han registrado su racha ganadora más larga desde 2022.

Nueva Orleans borró un déficit de 87-79 después de tres cuartos con una racha de 38-19 en los primeros 10:24 del último cuarto.

Con Nueva Orleans liderando 105-103, Williamson anotó en cinco de las siguientes seis posesiones de los Pelicans, cuatro de ellas con fuertes penetraciones al aro desde el lado derecho, para poner a los Pelicans arriba 117-106 con 1:37 por jugar.

Los Mavericks contaron con 35 puntos, la cifra más alta de la temporada, de Anthony Davis. Anotaron 7 puntos consecutivos para reducir la ventaja de New Orleans a 117-113 con 18,1 segundos restantes, pero Trey Murphy III aseguró el juego para los Pelicans con dos tiros libres con 10,4 segundos restantes.

Derik Queen tuvo 19 tantos y 11 rebotes para los Pelicans, y Saddiq Bey agregó 19 puntos y siete rebotes.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP