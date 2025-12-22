americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Zion Williamson anota 24 puntos y lidera la quinta victoria seguida de los Pelicans

NUEVA ORLEANS (AP) — Zion Williamson anotó 24 puntos, incluidos 10 consecutivos en un lapso decisivo de dos minutos del último cuarto, para impulsar la victoria de Nueva Orleans el lunes 119-113 ante los Mavericks de Dallas para extender la racha ganadora más larga de la temporada de los Pelicans a cinco juegos.

El pívot de los Pelicans de Nueva Orleans Derik Queen salta con el balón frente al alero de los Mavericks de Dallas Anthony Davis el lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Peter Forest)
El pívot de los Pelicans de Nueva Orleans Derik Queen salta con el balón frente al alero de los Mavericks de Dallas Anthony Davis el lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Peter Forest) AP

Los Pelicans, que comenzaron la temporada con un récord de 3-22, han registrado su racha ganadora más larga desde 2022.

Nueva Orleans borró un déficit de 87-79 después de tres cuartos con una racha de 38-19 en los primeros 10:24 del último cuarto.

Con Nueva Orleans liderando 105-103, Williamson anotó en cinco de las siguientes seis posesiones de los Pelicans, cuatro de ellas con fuertes penetraciones al aro desde el lado derecho, para poner a los Pelicans arriba 117-106 con 1:37 por jugar.

Los Mavericks contaron con 35 puntos, la cifra más alta de la temporada, de Anthony Davis. Anotaron 7 puntos consecutivos para reducir la ventaja de New Orleans a 117-113 con 18,1 segundos restantes, pero Trey Murphy III aseguró el juego para los Pelicans con dos tiros libres con 10,4 segundos restantes.

Derik Queen tuvo 19 tantos y 11 rebotes para los Pelicans, y Saddiq Bey agregó 19 puntos y siete rebotes.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter