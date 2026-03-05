Zion Williamson anota 23 puntos y Pelicans vencen 133-123 a Kings

Compartir en:









Zion Williamson, alero de los Pelicans de Nueva Orleáns, avanza con el balón en el partido ante los Kings de Sacramento, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Trey Murphy III sumó 21 puntos, mientras que Saddiq Bey encestó 6 de 11 disparos (3 de 5 triples) y 5 de 6 desde la línea de tiros libres para aportar 20 tantos a la causa de los Pelicans, que habían perdido dos duelos seguidos tras una racha de cuatro victorias.

Williamson añadió nueve rebotes y cinco asistencias.

Precious Achiuwa registró 29 puntos y 12 rebotes, mientras que Russell Westbrook aportó 19 tantos y 10 asistencias por los Kings, que cayeron a una foja de 14-50 en la temporada y sufrieron su novena derrota consecutiva en casa.

Han perdido tres compromisos seguidos y tienen marca de 2-4 después de una racha de 16 derrotas consecutivas, la peor en la historia de la franquicia.

Los Pelicans se fueron al descanso con una ventaja de 67-61. Tomaron una ventaja de 14 puntos en el tercer cuarto gracias a una racha de 15-0.

Los Pelicans encestaron 12 triples, frente a ocho de los Kings.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP