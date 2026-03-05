americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Zion Williamson anota 23 puntos y Pelicans vencen 133-123 a Kings

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Zion Williamson anotó 23 puntos, al atinar 10 de 14 disparos de campo, y los Pelicans de Nueva Orleáns derrotaron el jueves 133-123 a los Kings de Sacramento, el peor equipo de la NBA.

Zion Williamson, alero de los Pelicans de Nueva Orleáns, avanza con el balón en el partido ante los Kings de Sacramento, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Scott Marshall)
Zion Williamson, alero de los Pelicans de Nueva Orleáns, avanza con el balón en el partido ante los Kings de Sacramento, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Trey Murphy III sumó 21 puntos, mientras que Saddiq Bey encestó 6 de 11 disparos (3 de 5 triples) y 5 de 6 desde la línea de tiros libres para aportar 20 tantos a la causa de los Pelicans, que habían perdido dos duelos seguidos tras una racha de cuatro victorias.

Williamson añadió nueve rebotes y cinco asistencias.

Precious Achiuwa registró 29 puntos y 12 rebotes, mientras que Russell Westbrook aportó 19 tantos y 10 asistencias por los Kings, que cayeron a una foja de 14-50 en la temporada y sufrieron su novena derrota consecutiva en casa.

Han perdido tres compromisos seguidos y tienen marca de 2-4 después de una racha de 16 derrotas consecutivas, la peor en la historia de la franquicia.

Los Pelicans se fueron al descanso con una ventaja de 67-61. Tomaron una ventaja de 14 puntos en el tercer cuarto gracias a una racha de 15-0.

Los Pelicans encestaron 12 triples, frente a ocho de los Kings.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Destacados del día

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter