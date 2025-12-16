americateve

Zelenskyy y unos 30 países aprobarán un organismo de compensación por daños en Ucrania

LA HAYA, Holanda (AP) — Se espera que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y unos 30 países más aprueben formalmente el martes los planes para crear un organismo de compensación que pague al país por los daños causados por la invasión rusa, aunque persisten preguntas sobre la procedencia de los fondos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reúnen en la cancillería en Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025. (AP Doto/Markus Schreiber, Pool)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reúnen en la cancillería en Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025. (AP Doto/Markus Schreiber, Pool) AP

La aprobación en un acto en la ciudad holandesa de La Haya sigue a las conversaciones de paz en Berlín a las que asistieron Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el yerno del líder republicano, Jared Kushner, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Zelenskyy mostró su disposición a abandonar la candidatura de su país para ingresar a la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales, pero rechazó la presión de Washington para ceder territorio al Kremlin.

"Estas garantías de seguridad son una oportunidad para evitar otra oleada de agresión rusa", dijo en respuesta a preguntas de reporteros. "Y esto ya es un compromiso de nuestra parte".

El Consejo de Europa, la organización de derechos humanos más importante del continente, ha impulsado la creación de la Comisión Internacional de Reclamaciones, que permitirá a los ucranianos pedir compensaciones por "daños, pérdidas o lesiones" causados por la Federación Rusa desde que inició su invasión a gran escala en febrero de 2022.

La comisión evaluará los reclamos presentados en el registro, ya en funcionamiento, que se puso en marcha tras cumbre del Consejo de Europa en Islandia en 2023. “No habrá una paz fiable sin justicia”, dijo Zelenskyy a los líderes que asistían a la reunión en una videoconferencia desde Kiev.

Por el momento, se han presentado alrededor de 80.000 reclamos ante el registro, que tiene su sede en La Haya.

Todavía quedan dudas acerca de dónde obtendrá la entidad los fondos para abonar las reclamaciones. El Consejo de Europa insiste en que Rusia debe asumir el costo, pero no hay una vía clara para obligar a Moscú a pagar. Una propuesta sugiere utilizar parte de las decenas de miles de millones de dólares en activos rusos congelados que se encuentran en Europa.

Veinticinco miembros del Consejo deben firmar para la puesta en marcha de la comisión, pero se espera que más de 30 secunden el organismo, una cifra sin precedentes al inicio de un tratado del Consejo de Europa.

La mayoría son europeos, y la Unión Europea indicó que se unirá, pero México, Japón y Canadá también han enviado delegaciones para la firma.

Muchos de estos países han respaldado además la creación de una nueva corte internacional, también bajo el paraguas del Consejo de Europa, para procesar a altos funcionarios rusos por la invasión a gran escala de Ucrania.

Zelenskyy también tiene previsto dirigirse al parlamento holandés y reunirse con el rey, Willem-Alexander.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

