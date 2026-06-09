Zelenskyy llega a Estonia para asistir a cumbre nórdico-báltica

En esta imagen proporcionada por los Servicios Ucranianos de Emergencias el martes 9 de junio de 2026, un edificio dañado arde tras un ataque ruso en Járkiv, Ucrania. (Servicios Ucranianos de Emergencias via AP) AP

Estonia, que ostenta la presidencia rotatoria del NB8, una agrupación regional de los cinco países nórdicos y los tres estados bálticos, recibía en su capital a los primeros ministros del bloque, junto con Zelenskyy.

El líder ucraniano estaba acompañado por la primera dama, Olena Zelenska, a quien el Ministerio estonio de Exteriores dio la bienvenida en una publicación en la red social X.

La visita se produce en medio de fricciones por drones ucranianos, que en los últimos meses se han desviado repetidamente hacia la región, mientras Kiev intensifica los ataques contra puertos bálticos que Rusia utiliza para exportar petróleo, en un intento de hacer que Moscú pague un costo económico por su guerra en Ucrania.

Mientras tanto, Rusia mantuvo sus ataques sobre toda Ucrania. En la región nororiental de Járkiv, tres personas murieron y otras 25, incluidos tres niños, resultaron heridas en ataques durante las últimas 24 horas, indicó Oleh Syniehubov, jefe de la administración regional.

En la región de Dnipropetrovsk, tres personas resultaron heridas cuando varios distritos fueron atacados durante la noche, señaló el jefe de la administración regional, Oleksandr Hanzha.

Rusia lanzó 166 drones de ataque de largo alcance y dos misiles guiados contra Ucrania durante la noche, informó la Fuerza Aérea ucraniana. Las defensas antiaéreas derribaron 146 de los drones, agregó.

El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, afirmó que las defensas antiaéreas derribaron 140 drones ucranianos durante la noche. Una mujer murió cuando un dron ucraniano impactó un edificio de apartamentos en la región de Belgorod, informaron funcionarios regionales de emergencias.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, también viajó a Tallín, donde se reunió con su homólogo estonio, Margus Tsahkna. Ambos abordaron la seguridad de Ucrania, la presión sobre Rusia y la aspiración de Kiev de unirse a la Unión Europea, dijo Tsahkna.

“Estonia seguirá al lado de Ucrania el tiempo que sea necesario”, escribió Tsahkna en X. “Mientras Putin intensifica sus ataques y no muestra señales de abandonar sus ambiciones imperiales, nuestra responsabilidad es aumentar la presión, no ofrecer concesiones”.

Tsahkna dijo en mayo que Estonia respalda la aspiración de Ucrania de unirse a la Unión Europea y quiere que el bloque siga avanzando en el proceso.

Por separado, Zelenskyy dijo el lunes que había mantenido conversaciones positivas con representantes de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante una escala en un aeropuerto de la capital de Moldavia, y las describió como centradas en poner fin a la guerra. En una publicación en redes sociales, señaló que ambas partes hablaron sobre perspectivas diplomáticas de cara a la cumbre del Grupo de los Siete de este mes, y que informó a la parte de Estados Unidos sobre la evaluación de Ucrania respecto a las intenciones de Rusia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP