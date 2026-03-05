Zelenskyy dice que no quiere reparar oleoducto que lleva petróleo ruso a Europa central

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia están detenidos desde el 27 de enero, después de lo que, según funcionarios ucranianos, fueron ataques con drones rusos que dañaron el oleoducto Druzhba, que cruza territorio ucraniano.

Los líderes populistas de Hungría y Eslovaquia —que, a diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, siguen importando hidrocarburos rusos— han acusado a Ucrania de retrasar deliberadamente los suministros. Kiev sostiene que los continuos ataques rusos significan que realizar reparaciones pone en peligro a los técnicos y que, incluso si se repara, Druzhba seguiría siendo vulnerable a nuevos ataques.

En una conferencia de prensa el jueves, Zelenskyy manifestó su reticencia a reparar el oleoducto pese a las exigencias húngaras y eslovacas.

“Para ser honesto, no lo restauraría. Esta es mi posición”, expresó Zelenskyy.

El gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán, considerado el mayor defensor del Kremlin en la Unión Europea, ha bloqueado un préstamo de la Unión Europea a Ucrania por 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) debido a la interrupción de los envíos de petróleo, y prometió vetar cualquier decisión adicional a favor de Ucrania hasta que se reanuden los flujos.

Mientras tanto, Orbán —que va rezagado en las encuestas antes de un importante desafío electoral el próximo mes— ha intensificado una agresiva campaña antiucraniana en Hungría, presentando al país asediado como una amenaza existencial. Ha afirmado sin pruebas que Ucrania y Zelenskyy buscan llevar a Hungría a la bancarrota, y advirtió a los votantes que, si pierde la elección, el país se vería directamente involucrado en el conflicto con Rusia.

Al dirigirse a un foro económico el jueves, Orbán declaró que “ganaremos y ganaremos con fuerza” en la disputa con Ucrania por los envíos de petróleo.

“Tenemos herramientas políticas y financieras, y con ellas los obligaremos, incondicionalmente y preferiblemente lo antes posible, a reabrir el oleoducto Druzhba”, indicó Orbán. “No haré ningún pacto, no habrá compromiso. Los derrotaremos”.

Hungría y Eslovaquia han propuesto enviar una misión de verificación al sitio del oleoducto en el oeste de Ucrania para evaluar el alcance de los daños y si el flujo de petróleo puede reanudarse. Zelenskyy señaló el jueves que no había recibido ninguna solicitud oficial de la Unión Europea para permitir que inspectores accedan al lugar, pero que “creo que ciertamente llegará en un formato u otro”.

Añadió que espera que “una persona” no bloquee el préstamo de la Unión Europea que Ucrania necesita para seguir financiando su defensa contra la invasión de Rusia.

“Es petróleo ruso, y hay ciertos principios que no tienen precio”, continuó. “¿Nos matan y nosotros tenemos que darle petróleo a Orbán porque no puede ganar elecciones sin él?”

___________________________________

El corresponsal Illia Novikov en Kiev, Ucrania, contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP