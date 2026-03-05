americateve

Zelenskyy dice que el diálogo Rusia-Ucrania está congelado mientras Oriente Medio pide drones a Kiev

Una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos y prevista para esta semana, se ha pospuesto debido a la guerra en Oriente Medio, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Un soldado ucraniano de la 48va brigada separada lanza un dron de reconocimiento en la región de Járkiv, Ucrania, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)
Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio buscan la experiencia de Kiev para contrarrestar los drones Shahed de Irán. Rusia ha lanzado decenas de miles de Shahed contra Ucrania desde que invadió a su vecino hace poco más de cuatro años, afirmó Zelenskyy. Irán ha respondido con el mismo tipo de drones a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

La guerra con Irán, que ya va por su sexto día, ha desviado la atención internacional del mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Gobiernos occidentales y analistas señalan que la guerra entre Rusia y Ucrania ha causado la muerte de cientos de miles de personas, mientras no hay indicios de que los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos desde hace un año vayan a detener los combates en el corto plazo.

“Ahora mismo, debido a la situación en torno a Irán, todavía no hay las señales necesarias para una reunión trilateral", Zelenskyy declaró tarde el miércoles. "Pero en cuanto la situación de seguridad y el contexto político general nos permitan reanudar ese trabajo diplomático trilateral, se hará”.

Diversos países, entre ellos Estados Unidos, han recurrido a Ucrania para pedir ayuda en la defensa contra drones iraníes, comentó Zelenskyy. Indicó que en los últimos días ha hablado con los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Jordania y Kuwait sobre una posible cooperación.

La asistencia ucraniana, precisó, se brindará sólo si no debilita las propias defensas de Ucrania y si aporta mayor capacidad de presión a los esfuerzos diplomáticos de Kiev para detener la invasión rusa.

“Ayudamos a defender de la guerra a quienes nos ayudan a nosotros, a Ucrania, a lograr un final justo de la guerra” con Rusia, afirmó.

El ejército de Ucrania ha hecho retroceder recientemente a las fuerzas rusas en algunos puntos a lo largo de la línea del frente, de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas), según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

El centro de estudios con sede en Washington señaló esta semana que contraataques ucranianos localizados liberaron más territorio del que las fuerzas ucranianas perdieron en las dos últimas semanas de febrero, y estimó la tierra recuperada en unos 257 kilómetros cuadrados (100 millas cuadradas) desde el 1 de enero.

FUENTE: AP

