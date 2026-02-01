americateve

Zelenskyy afirma que se programaron más conversaciones Rusia-Ucrania para la próxima semana

KIEV, Ucrania (AP) — La próxima ronda de conversaciones de paz entre las delegaciones rusas y ucranianas tendrá lugar el miércoles y jueves, anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el domingo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, en e palacio presidencial en Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (AP Foto/Mindaugas Kulbis)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, en e palacio presidencial en Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (AP Foto/Mindaugas Kulbis) AP

Se esperaba que enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieran ese día en Abu Dabi para continuar las negociaciones destinadas a poner fin a la invasión de plena escala de Moscú a su vecino.

“Acabamos de recibir un informe de nuestro equipo negociador”, dijo Zelenskyy en una publicación de Telegram. "Las fechas para las próximas reuniones trilaterales se han fijado: 4y 5 de febrero en Abu Dabi. Ucrania está lista para conversaciones sustanciales, y estamos interesados en un resultado que nos acerque a un final real y digno de la guerra".

No hubo comentarios inmediatos de funcionarios estadounidenses o rusos.

El sábado por la tarde, el principal enviado ruso, Kirill Dmitriev, dijo que había mantenido una "reunión constructiva con la delegación pacificadora de Estados Unidos" en Florida.

Hasta ahora, los funcionarios han revelado pocos detalles de las conversaciones en Abu Dabi, que forman parte de un esfuerzo de un año por parte del gobierno de Donald Trump para guiar a las partes hacia un acuerdo de paz y poner fin a casi cuatro años de guerra abierta.

Aunque los funcionarios ucranianos y rusos han acordado en principio con los llamados de Washington a un compromiso, Moscú y Kiev difieren profundamente sobre cómo debería ser un acuerdo.

Un tema central es si Rusia debería mantener o retirarse de las áreas de Ucrania que sus fuerzas han ocupado, especialmente la región industrial oriental de Ucrania conocida como el Donbás, y si debería obtener terrenos allí que aún no ha capturado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

