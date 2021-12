Zaruma, ciudad ecuatoriana que se hunde por minería ilegal

“Estaba descansando y mi esposa que estaba por llegar me dijo que abandone inmediatamente la casa porque se estaba produciendo el socavón” narró a The Associated Press Marco Hidalgo, de 63 años, quien permanece desalojado de la zona en riesgo. “Salí con lo que estaba puesto y solo regresamos a rescatar a mi mascota”, añadió. Él reclama a las autoridades celeridad y que los responsables de más de dos décadas de extracción ilegal, con complicidad de autoridades, no queden en la impunidad, dijo.