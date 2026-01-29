Zar fronterizo sugiere reducción en Minnesota, pero solo tras "cooperación"

Compartir en:









El zar de la frontera Tom Homan en una conferencia en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Trump envió a Homan a Minnesota tras el tiroteo fatal de un manifestante el sábado a manos de un policía federal de inmigración.

En una conferencia de prensa el jueves, Homan insistió en la necesidad de que las cárceles locales alerten a Inmigración y Control de Aduanas sobre las personas bajo su custodia que pueden ser deportadas.

Homan expresó que eso significa que menos agentes tienen que estar realmente en las calles buscando personas.

Reconoció que las operaciones en Minnesota no han sido perfectas, pero también fue enfático en que la administración no está renunciando a su misión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP