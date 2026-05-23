Zack Wheeler guía a Filis a triunfo de 3-0 que corta racha de 7 victorias de Guardianes

FILADELFIA (AP) — Zack Wheeler lanzó seis entradas sin permitir carreras y Bryson Stott conectó un sencillo de dos anotaciones por los Filis de Filadelfia, que blanqueraron el sábado 3-0 a los Guardianes de Cleveland para cortarles una seguidilla de siete triunfos.

El dominicano Jhoan Durán, lanzador de los Filis de Filadelfia, festeja tras conseguir el (AP Foto/Derik Hamilton) AP

Tras una demora de casi dos horas en el inicio del juego por la lluvia, Wheeler (4-0) permitió apenas dos hits y ponchó a seis, al tiempo que extendió su racha sin carreras a 13 innings.

El zurdo dominicano Cristopher Sánchez lanzó ocho sólidas entradas el viernes contra Cleveland, ampliando su racha sin permitir carreras a 37 2/3 capítulos en sus últimas cinco aperturas.

Bryce Harper logró su sexto juego de tres hits de la temporada — el cuarto en mayo — y anotó dos veces. Un trío de relevistas de Filadelfia completó el juego de tres imparables.

El dominicano Jhoan Durán se acreditó su noveno salvamento. Los Filis (26-26) cortaron una racha de tres derrotas.

A Slade Cecconi (3-5) se le cargaron tres carreras y seis hits en cinco entradas y un tercio. No recibió mucha ayuda de su ofensiva, que apenas consiguió un doble cada uno de Rhys Hoskins, Chase DeLauter y Travis Bazzana.

