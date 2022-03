Locutor cubano critica a Yunior Smith: "No creo en lo que estás diciendo"

“No me convences, tenías que haberlo dicho aquí, para entonces creer en ti. Sin miedo, hermano, no hacías más ningún noticiero, porque muy rico que estabas cuando tenías tu corbata y tu traje diciendo y leyendo con mucha efusividad”, señaló Morales.

“¿Sabes por qué no creo en lo que estás diciendo? No porque ahora no digas verdades, estás diciendo lo que tú sentías, quizás, pero no lo creo porque me recuerdas a esas personas que no me saludaban, Yunior, que dejaron de saludarme, me recuerdas a esas personas que cambiaron conmigo”.

Yunior Morales también reveló que, pese a sus críticas contra el régimen cubano, él continúa trabajando en Radio Taíno, Cubavisión y en el Canal Educativo. En ese sentido, cuestionó a Smith por no utilizar su rol de comunicador para denunciar la realidad cubana.

“Yo mismo decidí, Yunior, tocayo, yo mismo decidí, no voy a hacer más noticieros. Ahí es donde está la diferencia. Yunior, podías haberlo dicho aquí”, dijo el locutor.

“Hay miedo, yo entiendo el miedo, entiendo el miedo de muchas personas que están aquí y trabajan conmigo y contigo, hay mucho miedo. Miedo porque uno está acostumbrado a que no se puede decir”, admitió el locutor, al que le quitaron ´todo lo político´ como contenido de trabajo y que ahora solo trabaja en temas culturales”, añadió.

Finalmente, Morales deseó suerte a Yunior Smith en su recorrido, pero insistió en que no creía en su nuevo discurso.

“Yo soy una persona de bien también creo en Dios, pero yo no sé, me parece que él me impulsó a decirte que no eres honesto, no lo eres. La verdad se dice aquí”, concluyó.

Yunior Smith formó parte por varios años del equipo del Noticiero de la Televisión Cubana (NTV), donde fungió como presentador y comentarista. Suyos son varios comentarios contra renombrados opositores cubanos como José Daniel Ferrer, a quien llegó a calificar de “mercenario”, así como contra las políticas del gobierno de Estados Unidos hacia la Isla.

Así hablaba de Estados Unidos YUNIOR SMITH, locutor cubano en la frontera a punto de pedir asilo

Fuente: CubaNet.org