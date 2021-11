Turba castrista se aparece en la puerta de la casa de Yunior García para amenazarlo: 'Estás advertido'

Una mujer no identificada dijo a García Aguilera: "vamos a estar el día 15 prestos a cualquier actividad que se vaya a desarrollar. Nosotros no vamos a permitir que se haga nada en esta comunidad. Esta comunidad va a ser un eterno Baraguá porque esta comunidad la fundó nuestro comandante en jefe y vamos a defenderla porque aquí hay patria, hay socialismo, hay Revolución y le vamos a poner el corazón a nuestros intereses y nuestra Revolución"

"¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! Era todo lo que teníamos que decir... ¡Estás advertido!", gritó un hombre. La joven que grabó el momento desde la casa de García preguntó "¿advertido de muerte?". El hombre respondió "no, de la comunidad que va a defender hasta donde sea el Patria o Muerte".

El profesor David Alejandro Martínez Espinosa denunció este lunes también amenazas, en este caso de la policía política. "Me acaba de llamar un agente de la Seguridad del Estado para demostrarme los métodos cívicos que ellos conocen. No dejen que los niños escuchen este audio. A Cuba ponle vergüenza", dijo en Facebook.

"Oye tú, maricón de mierda, sigue jodiendo tú y comiendo pinga que te vamos a hacer un acto de repudio que te vas a cagar. So singao, pendejo", dijo un hombre no identificado en una llamada a Martínez.

Despidos laborales, detenciones arbitrarias y otros métodos de represión

Según la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de Noviembre, "solo en el lapso del 25 al 30 de octubre" se han registrado "22 denuncias procedentes de La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Holguín, Guantánamo y Santa Clara" con 16 métodos de represión de la policía política.

Entre los métodos están los despidos laborales; el amedrentamiento de personas para que no se sumen a Archipiélago o a la marcha; firmas de compromisos de no involucramiento so pena de enfrentar represión; persecución por posicionamientos críticos o un simple "me gusta" a publicaciones que circulan en las redes sociales; vigilancia policial o de la Seguridad del Estado frente a las viviendas; reclusión domiciliaria sin causa formada y detenciones arbitrarias.