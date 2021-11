Sale a la luz el video del acto de repudio contra Yunior García en la puerta de su casa

No bastó con la turba enardecida (más de 50 personas gritando en los bajos del edificio), ni con los policías de uniforme que vigilaban hasta el rellano de la escalera. No bastó con alejar a la prensa extranjera hasta donde no pudiera ver ni filmar una eventual detención. Ni que agentes de la Seguridad del Estado apostados en la azotea del edificio maniobraran con una gigantesca bandera cubana hasta tapar la ventana por la que García Aguilera había colgado un mensaje.