Rompe el silencio por primera vez Yunior García al llegar a España

Contó que un momento antes del enlace con Padrón había tenido "un diálogo difícil con el resto de los miembros de Archipiélago". Entiendo, reconoció, que "esta es una decisión difícil".

Durante la conversación, también mencionó que desde la madrugada del pasado domingo fue hostigado en su casa y admitió que "no estaba preparado para eso" a pesar de haber enfrentado antes represión violenta. García reveló que la única persona de su edificio que colaboró y participó en el acto de repudio contra él fue el presidente del CDR que hasta brindó su apartamento para que le taparan sus ventanas con banderas cubanas. "No había gente del barrio pero sí reconocí rostros del equipo del 11J frente al Icrt", señaló en referencia al grupo que lo insultó en aquella jornada antes de ser arrestado.

"Estaba mi familia presente, (...) Los últimos días han sido quizás más difíciles de lo que podría prever. Cuando se tiene una situación de incomunicación por tanto tiempo (...) entras en un estado en el que empiezas a preocuparte no por tu vida, sino por cómo enfrentar esa vida con dignidad", declaró.

García Aguilera advirtió que estar fuera de la Isla no significa que vaya a renunciar a sus ideas, a sus principios, a sus objetivos pero sí apuntó que fueron momentos que le cambiaron la vida. "Cuando experimentas cosas que solo puedo comparar con el fascismo empieza una rabia dentro de ti que es muy difícil de controlar".

Como propósito se plantea "ser útil" y luego regresar a su país además de trabajar por la liberación de los activistas de Archipiélago que fueron detenidos y sobre los que aún no se sabe su paradero. "Yo no voy a descansar hasta que esas personas no estén libres y seguras". Insiste que, aunque todo el mundo "espera una declaración de Yunior", ahora "lo importante son los que están detenidos dentro de Cuba, a quién no dejan salir de su casa, quién está sin internet, quién no puede hablar".

Adelantó que este jueves hará declaraciones que serán reveladoras del estado de terror que se vive en Cuba: "Voy a contarlo todo. Va a ser un día muy importante".

Yunior se encuentra en España en compañía de su esposa Dayana Prieto en un lugar que no quiso precisar por razones de seguridad para los amigos que le han brindado cobija. "Vamos a estar aquí en las próximas dos semanas, en un lugar a las afueras de Madrid". Los objetivos del activista siguen "intactos", pese a los momentos "muy duros" que vivió