"Nosotros no somos los que juzgamos ni repudiamos": promotora de Archipiélago reacciona a salida de Yunior García del país

“Quiero que nos entiendan a nosotros, y también a Archipiélago. Me parece que, si alguien esperaba a un líder salvador que viniera a llevarlos hacia la libertad, guiando al pueblo, es simplemente que no entienden por dónde tiene que ir la lucha por los derechos de todos los cubanos. La lucha por la libertad de todos los cubanos no va de líderes, va del reconocimiento de nosotros mismos como ciudadanos con derechos y, en ese sentido, luchar. El que se quede sentado esperando porque un líder venga, señores, le esperan 62 mil milenios de esto”, advirtió la emprendedora.