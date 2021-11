El régimen cubano retira las credenciales de prensa a la agencia española EFE

El CPI, dependiente del Ministerio de Exteriores, escribió en redes el propio coordinador de la oficina en Cuba, Atahualpa Amerise, "me comunicó que ya no tenía autorización para realizar trabajos periodísticos en Cuba, si bien podía seguir dirigiendo la oficina y editando notas de mis compañeros". Amerise explica que aquello fue a raíz de la cobertura que hizo la agencia de las protestas del 11 de julio. "Las autoridades cubanas argumentaron que Efe había puesto su línea editorial al servicio de 'la contrarrevolución'", cuenta.

Este sábado, el CPI advirtió al equipo de Efe este sábado de que no puede realizar su labor periodística a partir de este momento, y tampoco quisieron aclarar los motivos exactos que les han llevado a tomar esta decisión. "Les pregunté si era una medida temporal o definitiva y me dijeron que aún no me pueden responder", continúa el periodista. "También les pregunté por los motivos (si es por uno o varios artículos en concreto, o por nuestra cobertura previa al 15N) pero tampoco lo aclararon".

La resolución ocurre, y así lo recuerda Amerise en su hilo, el mismo día en que la agencia publicó una entrevista con Yunior García Aguilera, coordinador de Archipiélago, y a dos días de la Marcha Cívica por el Cambio convocada por esta misma plataforma.

Es la primera vez que Cuba retira las credenciales a Efe y no hay constancia de una medida similar contra una agencia de noticias internacional en la Isla.