El ministro de Exteriores de España se reúne con Yunior García y pide libertades en Cuba

El militante de Vox acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar normalizar lo que no es normal , la imposibilidad de expresar libremente ideas, de formar partidos, sindicarse, crear empresas, la situación de los presos políticos, la miseria o la prohibición de salir de la Isla.

Según Vox, siempre que el Gobierno ha podido elegir ha elegido el "lado de la dictadura castrista. Se mantiene una tibieza que no es sostenible, pidiendo que devuelvan las credenciales a EFE mientras callan ante el régimen. No podemos permanecer callados, si no se convertirán en el valedor del régimen opresor", dijo Espinosa de los Monteros.

Albares rechazó esas declaraciones y defendió que personalmente ha hablado "muy claro" sobre Cuba.

Añadió que cuando Pedro Sánchez viajó a la Isla en 2018 en visita oficial lo habían hecho antes el presidente de Estados Unidos, los mandatarios del Reino Unido, Francia y tres papas, y "a diferencia del resto habló de derechos humanos y sí se reunió con activistas", dijo.

El ministro de Asuntos Exteriores señaló que Yunior García llegó a España con un visado del Consulado de España en La Habana y recordó que también el opositor venezolano Leopoldo López llegó a Madrid bajo el Gobierno de Sánchez.

Posteriormente, Albares compartió una foto de su reunión con García. "He recibido a Yunior García, a quien he manifestado el compromiso de España con las libertades", escribió en Twitter, sin ofrecer detalles sobre el diálogo.