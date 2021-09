Yulién Oviedo da un viaje relámpago a Miami y reta al exilio

Oviedo provocó revuelo después de que en una entrevista dijera que en Cuba no había una dictadura.

“Hay cosas de Cuba ahora mismo que están muy fuertes, he visto episodios de represión un poco fuertes, no tenía que haberse llegado a eso, pero pienso que dictadura fue Hitler, que sí mataba a la gente. Tengo que ver el concepto, pero yo no creo que sea una dictadura”, dijo Oviedo en la polémica entrevista.

Después que el influencer Alexander Otaola hiciera una campaña para que le cancelaran un concierto en un restaurante de Miami, Oviedo se retractó de sus declaraciones y aseguró que “no fue eso” lo que quiso decir.

“Si los ofendí les pido aquí desde lo más profundo de mi corazón, mis más sinceras disculpas porque no fue eso lo que quise decir. Desafortunadamente en mi país sí existe una dictadura, sabes por qué, por la represión en contra de las personas, los policías ahí dándole golpes a las mujeres, es una cosa que definitivamente no apoyo, no apoyo lo mal hecho”, dijo.

Algunos internautas le criticaron que no saliera a las calles el 11 de julio y que no se uniera a otros artistas que han dedicado canciones pidiendo libertad para la isla.

“Doble moral, ¡yo ni un dólar por oír tu música! Jamás te pusiste del lado del pueblo, ¡vas a recibir lo que sembraste!”, le dijo un comentarista.

El artista le respondió con un emoji de carcajada.