Yu Darvish se recupera tras presentar síntomas de resfriado

Darvish dijo que comenzó a toser luego de un entrenamiento el miércoles. Seguía tosiendo y estornudando un poco el jueves, por lo que llamó a Nao Masamoto del departamento de desarrollo y reclutadores amateur antes de presentarse en la instalación de pretemporada del equipo.

Darvish fue recibido por un médico del equipo, Stephen Adams, en el estacionamiento y lo envió a un consultorio para su revisión.

“Sólo he tosido por dos días y me siento diferente, pero quiero saber si estoy bien o no”, dijo Darvish el viernes a través de un intérprete. “No quiero estar en el clubhouse, si tengo el coronavirus o algo parecido, llegar al vestidor y contagiar a todos, ¿eso no está bien, o sí?”.

El mundo deportivo ha vigilado ansiosamente el brote del virus, que ha provocado la cancelación de algunos eventos y partidos en estadios vacíos. Ha habido infecciones en Florida y Arizona, donde los equipos de las mayores se encuentran para los entrenamientos de pretemporada. Las Grandes Ligas han enviado por lo menos dos memos a sus clubes, proporcionando consejos y directrices.

Darvish señaló que se siente bien, pero que sigue tosiendo un poco. También mencionó una alergia al polvo que podría estar causando los síntomas.

___

