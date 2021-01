Shakira celebra los 150 millones de visualizaciones de "Girl like me"

“Girl Like Me” es la colaboración que unió a Shakira con Will.I.Am, Apl.de.ap, Taboo y J Rey Soul, la nueva vocalista de la agrupación, y forma parte de su más reciente disco Translation, en el que además de Shakira figuran como invitados J Balvin, Becky G, Maluma, Ozuna y Nicky Jam.

La canción tiene un ritmo pegajoso con elementos de dancehall y el inconfundible registro agudo de Shakira, quien en el fragmento del video le hace hasta un tributo a Michael Jackson al incluir el famoso Moonwalking como parte de la coreografía, que ha sido elogiada por sus fanáticos.

“Esta chica es la definición de música. He trabajado con todos: Whitney Houston, Michael Jackson. Y nunca he experimentado tanto detalle. ¡Y dirige como si estuviera enseñando!”, aseguró Will.I.Am sobre su experiencia al trabajar con la barranquillera.

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME (Official Music Video)

