Yordenis Ugás, el campeón de Patria y Vida

“He leído mucho que #SpenceUgas es la pelea más difícil de mi vida. Y estoy de acuerdo Spence va traer el desafío más duro e intenso que he visto yo dentro de un cuadrilátero desde los 6 años que estoy peleando”, reconoció el boxeador.

“Sin embargo, no es la pelea más dura de mi vida.

He librado y estoy librando algunas peleas mucho más grandes y difíciles todavía.

Tuve casi 9 años sin ver a mi mamá.

Mi único hijo tiene la condición de autismo y lucha cada día por aprender hablar.

Sufro de alopecia y tengo que estar respondiendo porque no tengo cejas. Regresé de dos años y medio sin pelear para convertirme en uno de los mejores peleadores del mundo y tener algunas de las peleas más grandes en la historia del boxeo cubano”, continuó Ugás.

“Soy un patriota, un activista por la libertad de mi país y trabajo cada día por ser un campeón dentro y fuera del ring. Han sido peleas duras, que con carácter y espíritu he ganado algunas y sobre todo ninguna me han derrumbado.

Soy un guerrero. Soy un ganador. Con el favor de Dios, estamos trabajando duro para esta guerra.

Me pongo emocional escribiendo esto, porque tengo una gran responsabilidad con toda una comunidad que me apoya y quiere mi victoria para gritar todos juntos ¡Patria y Vida!”, concluyó el campeón, quien no a aprovechado cada oportunidad en que ha estado bajo los reflectores de los medios para denunciar la represión de la dictadura cubana.