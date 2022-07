Yomil explota en las redes: "Si yo estoy cantando es porque el gobierno, la alta esfera de este país, me dejó cantar"

Según publica el porta Periódico Cubano, Yomil Hidalgo no se quedó callado después de las críticas que surgieron a raíz de su concierto en la provincia de Pinar del Río. El reguetonero aseguró que canta porque el gobierno lo deja hacerlo, pero “el hecho de que ellos me dejen cantar no significa que yo forme parte de ellos ni que yo esté apoyando absolutamente nada”.