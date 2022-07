Reguetonero cubano Yomil Hidalgo habla tras hacerse público video íntimo con un hombre

“Porque te veía tan guapa, tan repartera, tan reguetonera”, dijo el muchacho.

En la grabación también se escucha hablar de sustancias ilícitas.

Esto ha obligado a que la pareja de la influencer cubana Daniela Reyes emita una declaración.

“Volvieron a subir un video de hace más de diez años, el cual, en su momento, fue explicado. Pero como no tienen con qué echar para destruirme, tienen que sacar el video de nuevo”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Sobre el muchacho que lo acompaña, aseguró que “todas las cañas duras de La Habana y artistas saben quién es, ya que era muy querido por todos y posiblemente más hombre y amigo que una pila que se hacen los buenos tipos y son unas perras de carreras”.

El reguetonero alegó que quien grababa era su “jeva” [novia] en aquel momento y lo hizo con su propio celular, “como parte de dar chucho, aunque en verdad no era la mejor forma de compartir”, indicó.

Con respecto al consumo de sustancias prohibidas, explicó que “eso está mal y como hombre lo reconozco. Hace siete años dejé las drogas y ahora, después de haber madurado, me doy cuenta lo mal que eso estaba, ya que hoy soy muy querido y muchos jóvenes me siguen y eso no es ningún ejemplo para ellos”.

Sin embargo, Yomil considera que quienes reviven estas imágenes son “sus enemigos”, los que “no han parado de querer destruirme”.

“Lamento decirles que eso me vale verga. Yo sé lo que soy y el que me conoce sabe bien, por eso vivo tranquilo. Ustedes lo hacen porque no pueden ni podrán. Porque en vez de afectarme lo que me están es dando una gran ayuda a seguir dándoles de que hablar porque su vida se basa en estar pendientes de la mía y de verdad se los agradezco porque así demuestran una vez más lo malo y bajos que son”, concluyó diciendo.

Fuente: periodicocubano.com