La UNEAC carga contra el videoclip de Yomil: 'Esos no son cubanos'

Según el vicepresidente de la UNEAC, Yomil es "alguien que ha medrado en los predios de la llamada música urbana, ejemplo clásico del divorcio entre fama y talento" y califica a "De Cuba soy" como un "panfleto" con el que este pretendería obtener "réditos en la los circuitos subculturales floridanos y, claro está, la bendición de los furibundos políticos anticubanos estadounidenses y los histéricos e incultos youtoubers a su servicio".

Asimismo, dice que Yimit Ramírez es "un joven realizador audiovisual que prefiere el escándalo a la creación" y afirma que el cineasta "ya intentó una vez enmascarar detrás de narrativas supuestamente transgresoras y planteamientos temáticos irreverentes (...) la ofensa y el irrespeto hacia lo que representa José Martí para sus compatriotas".

Esto último, en referencia a la censura por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) de su filme Quiero hacer una película (2018), al que la UNEAC condenó también en una declaración.

Pedro de la Hoz no menciona a ninguno de los impugnados por su nombre. No obstante, afirma que por el tema y el video ambos merecen se les aplique el Código Penal cubano.

Horas después del lanzamiento del tema, Yomil había advertido que "ya empezaron las amenazas por las redes. Si me pasa algo, ya saben. Tengo un pueblo de testigo".

Posteriormente, compartió una imagen que circula en redes donde precisamente se llama a procesarlo por el Artículo 204.

"Aquí está la izquierda radical, la cual me amenaza y ofende. Esta es la prueba de que ustedes no quieren un cambio na', porque en mi canción solo pedí unión y respeto a la libertad de expresión. El que esté en contra de eso es un verdadero traidor a la patria", apuntó en su perfil de Twitter.

En referencia al régimen, apunto luego: "Ellos sí pueden usar la imagen de los mártires para sus actos políticos y doctrina, pueden manipular la historia y los libros, pero entonces un artista cubano que lo muestra exponiendo la verdad de la realidad del cubano no lo puede hacer, eso sí es manipular la información".

Por su lado, el periodista cubano José Raúl Gallego apuntó en Facebook tras compartir el texto de De la Hoz: "Como antes hicieron con Yotuel, Gente de Zona, Asiel Babastro y tantos otros, ahora esa institución servil que siempre ha sido la UNEAC se vale del vocero Pedro de la Hoz para cargar contra Yomil y Yimit Ramírez por el tema 'De Cuba soy'".

"Esto es lo que toca para todo el que se atreva a plantarles cara: acusación, intimidación, descrédito. No importa lo que hayas dicho o hecho antes. Esto es lo que toca. Debieran tenerlo en mente todos los que hoy siguen haciendo la corte o silencio, y a los que hablan a medias, que les sirva para radicalizarse, que como decía Martí, no es otra cosa que ir a la raíz. Y la raíz del problema en Cuba está en el sistema totalitario, dentro del cual no se puede buscar ningún tipo de acomodo ni acuerdo. Hay que sustituirlo. Y estamos en un momento inmejorable para hacerlo", subrayó.

Al cierre de esta nota, el videoclip suma en YouTube 182.000 visualizaciones y 22.796 Me gusta, frente a 1.122 No me gusta.