"Dejen de presionarme con tomar un avión o irme al exilio", Yoani Sánchez denuncia coacción de Seguridad del Estado

"No sé si lo he dicho lo suficiente... pero va otra vez... por si acaso: No voy a irme de Cuba... un día mis cenizas descansarán bajo una mata de guayaba. Así que le recomiendo a los "inquietos muchachos de la Seguridad del Estado" que dejen de presionarme con tomar un avión o irme al exilio... es una pérdida de tiempo y de recursos para el país", escribió Sánchez, reconocida en 2008 con el prestigioso Premio Ortega y Gasset de Periodismo.