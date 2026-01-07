Yates se retira del ciclismo tras una carrera con títulos en la Vuelta y el Giro

Compartir en:









Simon Yates alza el trofeo de campeón del Giro de Italia, el 1 de junio de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

“Esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensando en ello durante mucho tiempo, y ahora siento que es el momento adecuado para alejarme del deporte”, expresó Yates, de 33 años, aen un comunicado emitido por el equipo Visma-Lease a Bike:

Yates ganó la Vuelta en 2018, conquistando su primer título en una Gran Vuelta, lo que consolidó el dominio británico en el ciclismo en ese momento. En el mismo año, Geraint Thomas se consagró en el Tour de Francia y Chris Froome lo hizo en el Giro.

Siete años después, Yates se alzó con la victoria en el Giro, calificándolo como "un momento decisivo de mi carrera".

Su mejor resultado en el Tour de Francia fue un cuarto lugar en 2023.

“Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado y igualmente agradecido por las lecciones que vinieron con ello. Si bien las victorias siempre destacarán, los días difíciles y los contratiempos fueron igual de importantes. Me enseñaron resiliencia y paciencia, y hicieron que los éxitos significaran aún más”, dijo Yates.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP