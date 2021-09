Yanquis aprovechan pifias de Boston para barrer la serie

Después de que Boston se fue arriba 3-2 en la séptima entrada gracias a dos errores de los Yanquis —un par de elevados que dejaron caer— Nueva York colocó corredores en segunda y tercera con un out antes que Judge pegara un foul que el primera base novato Bobby Dalbec no alcanzó al acercarse al dugout de los Medias Rojas. Boston tuvo una segunda oportunidad de retirar a Judge con un tiro de foul en cuenta de 1-2, pero el cátcher Christian Vázquez no pudo controlarlo.