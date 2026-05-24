Yamamoto brilla de nuevo en Milwaukee y Dodgers vencen 5-1 a Cerveceros

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El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Yoshinobu Yamamoto lanza la segunda entrada ante los Cerveceros de Milwaukee el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Los Angeles ganó dos de tres en Milwaukee este fin de semana para cerrar una gira de 7-2.

Yamamoto (4-4) permitió una carrera en siete entradas mientras enfrentaba a los Cerveceros por primera vez desde que lanzó un juego de tres hits en el segundo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, otra victoria de los Dodgers por 5-1 en Milwaukee.

Will Klein trabajó la octava y Tanner Scott lanzó la novena, mientras el bullpen de Los Angeles extendió a 38 su racha récord de la franquicia, en la era moderna, de entradas sin permitir carrera.

Según Sportradar, la última vez que un bullpen de Grandes Ligas tuvo una racha tan larga fue en septiembre de 2017, cuando los relevistas de Cleveland lanzaron 39 entradas consecutivas sin permitir anotación.

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FUENTE: AP

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