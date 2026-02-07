americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Yamal se redime de un fallo con un gol en la victoria del líder Barcelona 3-0 sobre Mallorca

MADRID (AP) — La joven estrella Lamine Yamal compensó haber fallado un gol desde fuera del área de penalti, mientras el Barcelona vencía al Mallorca 3-0 el sábado para avanzar cuatro puntos en la cima de La Liga.

El español Lamine Yamal (izquierda) anota el segundo gol de su equipo durante un partido de fútbol de LaLiga española entre el FC Barcelona y el Mallorca en Barcelona, España, el sábado 7 de febrero de 2026. (AP Photo/Joan Monfort)
El español Lamine Yamal (izquierda) anota el segundo gol de su equipo durante un partido de fútbol de LaLiga española entre el FC Barcelona y el Mallorca en Barcelona, España, el sábado 7 de febrero de 2026. (AP Photo/Joan Monfort) AP

Robert Lewandowski había puesto al Barcelona por delante y el jugador local de 18 años Marc Bernal anotó su primer gol en su carrera al final para sellar una victoria convincente.

El segundo lugar, el Real Madrid, puede reducir la diferencia a un punto si gana en Valencia el domingo.

Lewandowski aprovechó desde cerca en el minuto 29 tras un buen trabajo por la izquierda de Marcus Rashford. Su disparo fue bloqueado y Lewandowski mostró su típica compostura fría para controlar el balón y guiarlo más allá de un defensor antes de elegir su lugar.

La forma de Rashford ha mejorado a lo largo de la temporada y estuvo cerca de anotar en el tiempo de descuento de la primera mitad cuando su tiro libre curvado produjo una brillante parada de Leo Roman.

El balón cayó al lateral derecho Jules Koundé cerca del punto de penalti y su disparo desviado aterrizó a los pies de Yamal, quien de alguna manera desvió el balón fuera desde casi la línea de gol.

El prodigio de 18 años recibió una palmada en la espalda de Lewandowski, quien es uno de los goleadores más prolíficos de la era moderna con más de 650 goles en clubes, incluidos 344 con su antiguo club Bayern Múnich.

Yamal mostró su clase en el minuto 61 con un brillante disparo, pasando a un defensor en el borde del área y luego plantando un potente disparo en la esquina inferior, en el que el portero ni siquiera se movió.

Yamal y Lewandowski fueron reemplazados y ambos aplaudieron el excelente gol de Bernal en el 83.

El Barça abrió al Mallorca en el centro del campo con cuatro pases rápidos para enviar a Bernal a toda velocidad, y mostró buena compostura para cortar hacia adentro de un defensor y colocar el balón dentro del poste.

Partidos pospuestos

La Real Sociedad recibe al Elche más tarde en el único otro partido del día después de que se cancelaran dos partidos.

El partido en casa del Rayo Vallecano contra el Oviedo fue pospuesto a corto plazo debido a preocupaciones de seguridad sobre el campo en el Estadio de Vallecas. La liga también canceló el Sevilla vs. Girona debido a condiciones climáticas adversas.

Aunque el Oviedo dijo que entendía la decisión, el equipo criticó el corto aviso y estaba considerando acciones legales.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter