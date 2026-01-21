americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Yadier Molina regresa a los Cardenales como asistente especial de la oficina principal

SAN LUIS (AP) — Yadier Molina se reincorpora a los Cardenales de San Luis como asistente especial de la oficina principal, donde el veterano receptor puertorriqueño aportará sus ideas sobre el programa de receptores del club, la estrategia de juego y las operaciones diarias.

Yadier Molina como coach invitado de los Cardenales de San Luis previo a un juego contra los Cachorros de Chicago, el 8 de agosto de 2025, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Yadier Molina como coach invitado de los Cardenales de San Luis previo a un juego contra los Cachorros de Chicago, el 8 de agosto de 2025, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Los Cardenales anunciaron el miércoles el papel de Molina bajo el nuevo presidente de operaciones de béisbol, Chaim Bloom.

Molina, de 43 años, fue pieza clave en los equipos campeones de la Serie Mundial en 2006 y 2011, adempas ganar otro par de banderines de la Liga Nacional.

El diez veces All-Star es el único jugador en la historia del béisbol que ha atrapado 2.000 o más juegos con un solo club, y sus nueve Guantes de Oro son superados únicamente por Iván Rodríguez y Johnny Bench en su posición.

Molina, oriundo de Bayamón, Puerto Rico, se retiró después de la temporada 2022 y pronto se dedicó a la dirección técnica.

Dirigió a los Criollos de Caguas al título de la liga de Puerto Rico en 2023 y 2024 en Puerto Rico, y también guió al equipo en la Serie del Caribe 2024. Molina dirigió a los Navegantes del Magallanes de la Liga de Venezuela y 2022 y regresó al club el año pasado, siendo proclamado como el Manager del Año de la liga. Y por segunda edición consecutivo será el piloto de Puerto Rico en el Clásico Mundial que se disputará en marzo.

“Estamos felices de dar la bienvenida a Yadi de nuevo a la organización de los Cardenales", dijo Bloom en un comunicado. "Es un competidor de élite, un ganador constante y uno de los mejores en su posición, y esperamos muchas contribuciones durante sus visitas con nosotros".

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter