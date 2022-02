Xi insta a Hong Kong a controlar su brote de COVID-19

Associated Press

Las agencias del gobierno central chino y la vecina provincia de Guangdong prestarán recursos a Hong Kong para combatir el brote, dijo Zheng, lo que incluía pruebas rápidas de antígenos, personal médico y suministros.

China ha podido controlar el virus dentro de sus fronteras y mantiene una estricta política que incluye confinamientos totales y pruebas masivas a millones de personas.

Lam también se ha atenido a la política de “tolerancia cero” pese a las diferencias geográficas y de otra índole entre el territorio, que tiene un régimen administrativo especial, y la propia China. Los comentarios de Xi y Zheng se sumaban a las presiones de Beijing para que se mantenga en ese rumbo.

En la práctica, que Hong Kong adopte la misma estrategia hace que los desplazamientos entre el territorio y la China continental estén sujetos a normas de cuarentena más laxas que las tres semanas o más que se exigen a todos los extranjeros que llegan a la China continental.

Beijing no permitirá reabrir las fronteras de Hong Kong al resto del país a menos que la ciudad alcance y mantenga los cero casos de COVID-19.

El sistema trata de contener y frenar los brotes en cuanto se producen con medidas como confinamientos automáticos y un exhaustivo rastreo de contactos. La semana pasada se ordenaron pruebas en todo el lujoso vecindario de Discovery Bay después de que las autoridades encontraran trazas del virus en sus aguas residuales.

Las personas que dan positivo deben hacer cuarentena en hospitales si tienen síntomas graves o en centros gubernamentales para pacientes con síntomas leves o inexistentes. El nuevo récord de casos, impulsado por la contagiosa variante ómicron del virus, ha provocado una sobrecarga del sistema.

En cambio, la ciudad estado de Singapur, que tiene un tamaño similar a Hong Kong -5,7 millones de habitantes, en comparación con 7,5 millones- impuso estrictas cuarentenas al inicio de la pandemia pero ahora ha adoptado una estrategia de “vivir con el COVID”.

El número de casos per capita en Singapur se ha disparado desde la llegada de ómicron, con 1.911 casos nuevos por millón de personas el lunes, frente a los 66 por millón de Hong Kong, según Our World in Data.

Pero las personas que dan positivo son asintomáticas o tienen un cuadro leve sólo tienen que aislarse en casa, e incluso las personas que tienen síntomas más graves deben consultar con un médico para pedir recomendaciones antes de ir al hospital.

Eso implica que Singapur no sufre la presión sobre el sistema de salud que está experimentando Hong Kong.

Singapur también tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, con el 88% de su población totalmente vacunada, frente al 64% de Hong Kong.

