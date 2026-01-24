americateve

Wrexham sube a zona de playoffs del Championship y acecha la Liga premier

La candidatura del Wrexham para ascender de categoría por cuarta temporada consecutiva y un lugar en la Liga Premier está ganando impulso.

Callum Doyle del Wrexham y Karamoko Dembele del Queens Park Rangers pelean por el balón en el encuentro de la Championship el sábado 24 de enero del 2026. (Ben Whitley/PA via AP)
Una dramática victoria el sábado por 3-2 de visita ante el Queens Park Rangers —gracias a dos goles en el tiempo de descuento— elevó a Wrexham, el club galés copropiedad de las celebridades de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, al sexto lugar en la Championship, la segunda división inglesa.

Los dos primeros clasificados aseguran el ascenso automático y los equipos que terminen del tercero al sexto se clasificarán para los playoffs de fin de temporada por el puesto adicional de ascenso.

Es la primera vez esta temporada que Wrexham termina una ronda en los lugares de playoff.

Wrexham ha jugado 29 de sus 46 partidos en su primera campaña en la segunda división desde la década de 1980, tras un ascenso sin precedentes de tres promociones consecutivas. Su ascenso en la pirámide del fútbol inglés, impulsado por la inyección de dinero de Reynolds y McElhenney desde que compraron el club en 2020 y documentado en la serie de televisión ganadora del Emmy "Welcome to Wrexham", comenzó en 2022 con el ascenso desde la quinta división no profesional.

La última victoria llegó después de que Josh Windass igualara en el tercer minuto del tiempo de descuento y Ollie Rathbone consiguiera el gol de la victoria un minuto después en Loftus Road.

Windass fue uno de los 13 jugadores que llegaron al club como parte de un gasto estimado de alrededor de 40 millones de dólares en la ventana de transferencias de verano, durante la cual Wrexham rompió repetidamente su récord de transferencias.

El dinero disponible para transferencias ha sido impulsado por Reynolds y McElhenney al asegurar inversión financiera externa a través, entre otros, de la familia Allyn con sede en Nueva York.

Wrexham también está teniendo un buen desempeño en la Copa FA, habiendo llegado a la cuarta ronda al vencer al equipo al Nottingham Forest de la Liga Premier en una tanda de penales en la tercera ronda.

